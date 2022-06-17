Kanal D’nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, ekrana gelen 632. bölümü ile sezona ara verdi. Bu bölümde ekip, Baki isimli bir torbacının izini sürer. Pınar’a ve Caner’e bir türlü ulaşamayan Ayla telaşlanmaya başlar. Durumdan şüphelenen ekibimiz genç çifti kontrol etmek için Caner’in evine doğru yola çıkar. Dizinin bu bölümünü kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için Kanal D Arka Sokaklar 632. bölüm sezon finali full, tek parça izle |Arka Sokaklar sezon finali izle Youtube linki haberimizde...

KANAL D ARKA SOKAKLAR 632. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

Engin’in kızı Gönül, ölen annesinden kalan mirasa konmak isteyen Sezai isimli bir tefecinin elindedir. Genç kızın Antalya uçağına binmediğini öğrenen Engin, kızın sevgilisi Deniz’in peşine düşer. Bu sırada Gönül canı pahasına da olsa kaçmaya çalışacaktır.

Ekibimiz Baki isimli bir torbacının izini sürer. Torbacının adresine ulaşan ekibimiz eve gittiğinde adamın ailesinin de bağımlı olduğunu görür. Ekibimiz bu ortamdan Baki’nin küçük oğlunu kurtarır. Oğlunu elinden alanların peşine düşen Baki, ekibimizden birinden intikam alacaktır.

Pınar’a ve Caner’e bir türlü ulaşamayan Ayla telaşlanmaya başlar. Durumdan şüphelenen ekibimiz genç çifti kontrol etmek için Caner’in evine doğru yola çıkar. Villaya vardıklarında karşılaştıkları sahne tansiyonların yükselmesine neden olacaktır.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ İZLE

KANAL D ARKA SOKAKLAR 632. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE