Her bölümü izleyici tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izleyenler 24. bölümünde neler yaşanacağını araştırıyor. Nalan'ın, Sema'nın kim olduğunu öğrenmeye çalışacağı yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Kanal D Camdaki Kız 24. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CAMDAKİ KIZ 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Feride, Nalan’ın kendisine Sema’nın kim olduğunu sorması üzerine bir kriz geçirir. Eve geldiğinde gördüğü bu manzarayla şaşıran Adil, Nalan’dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını ister. Sedat, Alper’in tehdidi üzerine Cavit’ten yardım isteyince Cavit, yardım karşılığı Sedat’a beklenmedik bir teklif yapar.

Adil ve Feride’den duyduklarından sonra sarsılan Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent’in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapar. İşe geri dönen Hayri ise Meliha’yı Rafet Bey’le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir.

KANAL D CAMDAKİ KIZ 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE