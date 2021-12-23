Kanal D ekranlarında perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verir. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Kanal D Camdaki Kız 25. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CAMDAKİ KIZ 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Cana, Adil ve Feride’nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil’in ağzını ararken Feride’ye yakalanır. Adil’in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır. Sedat, Cavit’i şirkete ortak yapmak için Gülcihan’dan yardım ister.

Hayri, Rafet’in Melisa’yı tanıdığını öğrenir ve Melisa’nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder. Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verir.

KANAL D CAMDAKİ KIZ 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE