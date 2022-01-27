Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı, perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisi 28. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Nalan hamile mi? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Kanal D Camdaki Kız 28. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CAMDAKİ KIZ 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Otel inşaatında yaşanan bir kaza, Koroğlu Holding’in içinde bulunduğu sıkıntılı durumu iyice kötüleştirir ve işleri çıkmaza sokar. Cavit, oyuna getirilişinin intikamını alacak planlar peşindedir. Kendini bir süredir iyi hissetmeyen Nalan, yaşadıklarının hamilelikle ilgili olabileceği şüphesi ile harekete geçer. Hayri’nin yardım eli uzattığı mahallesindeki küçük Şirin’e sürpriz bir ziyaret yapan Nalan, bir kez daha gönülleri fetheder.

KANAL D CAMDAKİ KIZ 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE