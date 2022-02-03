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Kanal D Camdaki Kız 29. bölüm CANLI, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle

Sedat hapse mi girecek, yoksa yurtdışına mı kaçacak?! Kanal D ekranlarında perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Camdaki Kız 29. bölüm CANLI, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

Kanal D Camdaki Kız 29. bölüm CANLI, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı, perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisi 29. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Nalan Sedat'a hamile olduğunu söylüyor, peki Sedat ne yapacak? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Kanal D Camdaki Kız 29. bölüm CANLI, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

Kanal D Camdaki Kız 29. bölüm CANLI, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle

KANAL D CAMDAKİ KIZ 29. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Sedat’ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, aynı anda hamile olduğu haberini alır. Rafet ise Sedat'la ilgili planı için eski bir dostunun yardımını ister. Cavit’in intikam peşinde yaptığı planlar, Koroğlu ailesini günden güne daha zor bir konuma sokacaktır. Rafet Sedat'ı eski bir tanıdığı olan Derviş'in yanına gönderir. Tüm aile Rafet'in nasıl bir tercih yapacağını merakla beklemektedir. Sedat ise babasının durumundan tedirgin olur. Ancak Nalan'ın Sedat'a söyleyeceği çok önemli bir husus vardır. Sedat'ın yurtdışına kaçacağını öğrenen Nalan, hamile olduğunu açıklar. Peki, Sedat ne yapacak? Kaçmayıp teslim mi olacak, yoksa çocuğunu ve Nalan'ı bırakıp gidecek mi? 

KANAL D CAMDAKİ KIZ 29. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE

Kanal D Camdaki Kız 29. bölüm CANLI, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izleKanal D Camdaki Kız 29. bölüm CANLI, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izleKanal D Camdaki Kız 29. bölüm CANLI, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle

Bölge Gündem Editör Ekibi
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