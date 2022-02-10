Alp, Adil’in Cana’ya yardım ettiğini öğrenince onu arayarak Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi anlatır. Bu durumu öğrenince yıkılan Adil, gerçekleri Nalan’a anlatmakta kararlıdır. Peki neler yaşanacak? Dizinin 30.bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Kanal D Camdaki Kız 30. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube haberimizde...

KANAL D CAMDAKİ KIZ 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Sedat’ı durdurmak için yanına giden Nalan ona hamile olduğu haberini verince bu haber Sedat’a yeniden umut verir. Rafet’in kendiyle ilgili kararından habersiz olarak eve dönen Sedat’ı bir sürpriz beklemektedir. Alp, Adil’in Cana’ya yardım ettiğini öğrenince onu arayarak Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi anlatır. Bu durumu öğrenince yıkılan Adil, gerçekleri Nalan’a anlatmakta kararlıdır.

KANAL D CAMDAKİ KIZ 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ 30.BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE