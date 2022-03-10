Camdaki Kız'ın 10 Mart 2022 Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümünde Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D Camdaki Kız 34. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu ailesini hem de İpekoğlu ailesini derinden yaralar.

Yaşananların gerçek nedenini öğrenen Rafet, Sedat’tan ve Alp’ten hesap sorar, Feride’nin ise aklında başka planları vardır. Nalan’ın yaşadığı acı, Hayri’yle arasındaki yakınlığın artmasına neden olacaktır.

KANAL D CAMDAKİ KIZ 34. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE