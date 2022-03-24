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Kanal D Camdaki Kız 36. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde Adil’in ölümü Nalan ve Hayri’yi daha da yakınlaştırırken neler olacak? Diziyi izlemek isteyenler için Kanal D Camdaki Kız 36. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube haberimizde...

Kanal D Camdaki Kız 36. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız 36. bölümüyle 24 Mart Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde  Adil’in ani ölümü, Cavit’in Koroğlu ailesine yaklaşmasına yol açar ama Gülcihan bundan hiç mutlu olmaz. Bu kapsamda dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için Kanal D Camdaki Kız 36. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube haberimizde... 

Kanal D Camdaki Kız 36. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube

KANAL D CAMDAKİ KIZ 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Adil’in ölümüyle yıkılan Nalan, teselliyi yine Hayri’de bulur. Feride, Nalan’a aksini söylese de, Adil’in ölümüyle ilgili kendini suçlar. Adil’in ani ölümü, Cavit’in Koroğlu ailesine yaklaşmasına yol açar ama Gülcihan bundan hiç mutlu olmaz.

Kanal D Camdaki Kız 36. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube

Feride’den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder ama yaptıklarına pişman olacaktır. Ağrıları devam eden Muzo ise, yavaş yavaş Pera’ya ısınmaya başlar.

KANAL D CAMDAKİ KIZ 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kanal D Camdaki Kız 36. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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