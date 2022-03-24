Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız 36. bölümüyle 24 Mart Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Adil’in ani ölümü, Cavit’in Koroğlu ailesine yaklaşmasına yol açar ama Gülcihan bundan hiç mutlu olmaz. Bu kapsamda dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için Kanal D Camdaki Kız 36. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube haberimizde...

KANAL D CAMDAKİ KIZ 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Adil’in ölümüyle yıkılan Nalan, teselliyi yine Hayri’de bulur. Feride, Nalan’a aksini söylese de, Adil’in ölümüyle ilgili kendini suçlar. Adil’in ani ölümü, Cavit’in Koroğlu ailesine yaklaşmasına yol açar ama Gülcihan bundan hiç mutlu olmaz.

Feride’den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder ama yaptıklarına pişman olacaktır. Ağrıları devam eden Muzo ise, yavaş yavaş Pera’ya ısınmaya başlar.

KANAL D CAMDAKİ KIZ 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE