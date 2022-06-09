Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dizinin 46. bölümünde Nalan, Cana'nın hamile olduğunu öğrenir. Yeni bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Camdaki Kız 46. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D CAMDAKİ KIZ 46. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Feride ve Selen, Cana’nın hamileliğini sonlandırmak için gerekeni yapar ama yine de Nalan’ın bunu öğrenmesini engelleyemez. Cana’nın hamile olduğunu öğrenen Nalan ise soluğu Hayri’nin yanında alır. Nalan’ın Hayri’yi kendisinden kıskandığını anlayan Billur, Nalan ile yüzleşir. Pera ve Muzo’nun evlilik kararı, Rafet ve Pervin’in arasındaki gerginliğin daha da artmasına yol açar.

Pervin'in Rafet'e son kozu bellidir. Cavit'e Gülcihan'ı yeniden isteyip istemediğini sorar. Rafet ve Gülcihan'ı bekleyen zor sınav, bu akşamki bölümde netlik kazanacak.

KANAL D CAMDAKİ KIZ 46. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE