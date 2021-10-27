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Kanal D canlı izle Sadakatsiz 36. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz 36. bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Asya duygusal olarak büyük bir karmaşa yaşayacak. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı izle Sadakatsiz 36. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz 36. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Kanal D canlı izle Sadakatsiz 36. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz 36. bölüm canlı izle

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Aras'ın Asya'yı öpmesi üzerine yaşanacak gelişmeleri merak eden izleyiciler için haberimizde Kanal D canlı izle Sadakatsiz 36. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz 36. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI İZLE SADAKATSİZ 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ 36. BÖLÜM CANLI İZLE

Asya, Aras’ın kendisine olan duygularını açması ve onu öpmesi ile allak bullak olmuştur. Volkan ise Aras'a duyduğu öfke ve kıskançlığı durduramaz haldedir. Duygularını tartmak için zamana ihtiyacı olan Asya’nın vereceği karar onun için yeni bir mücadelenin habercisi olacaktır...

Kanal D canlı izle Sadakatsiz 36. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz 36. bölüm canlı izle

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

KANAL D CANLI İZLE SADAKATSİZ 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ 36. BÖLÜM CANLI İZLE

Kanal D canlı izle Sadakatsiz 36. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz 36. bölüm canlı izle

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