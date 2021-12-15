Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi üzerine Volkan ve Ali'nin bu duruma şahit olması işleri iyice çıkmaza sokar. Her bölümü heyecanla izlenen Sadakatsiz dizisi 43. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı izle Sadakatsiz 43. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

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Asya, Ali ve Volkan’ın Aras’ın evine gelmeleri ve evlilik teklifine şahit olmaları ile kendisini yine bir çıkmazın içinde bulur. Bu teklife henüz cevap verememişken, Leyla’nın Aras'tan boşanmasına rağmen ondan vazgeçmemesi işleri çıkmaza sokar.

Leyla'ya yeni planında sürpriz bir isim eşlik ederken, Derin ve Volkan ilişkisini daha karmaşık hale getirecek bir olay yaşanır. Ali, annesine tepki verip babasına yaklaşırken Asya oğlu için kendi hayatından ödün vererek yeni bir fedakarlık yapacak midir? Yoksa Aras'a "evet" demeye hazır mıdır?

SADAKATSİZ 43. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI İZLE SADAKATSİZ 43. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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