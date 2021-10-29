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Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 601. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 601. bölüm canlı izle

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ali'nin ölümünün ardından dizide neler yaşanacağını merak edenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 601. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 601. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 601. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 601. bölüm canlı izle

Yıllardır her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle Kanal D izleyicisinin karşısına geçiyor.  Kerim ve Vildan’ın ortadan kaybolması ile Kerim’in adamı Bekir piyasada bulunan tüm uyuşturucularını toplarken, diğer yandan Viktor’un adamları ile uğraşmak zorunda kalacağı 601. bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 601. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 601. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 601. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 601. bölüm canlı izle

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 601. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR 601. BÖLÜM CANLI İZLE

Rus mafyası lideri Viktor, Kerim Aslan’ın sahip olduğu tüm uyuşturucuları ve parayı ele geçirmek için Kerim ve Vildan’ı kaçırmıştır. Ekibimiz sadece Aslı’nın şehit babası için değil, Antalya operasyonunda şehit düşen Ali için de Kerim Aslan’ı bulmak zorundadır. Kerim ve Vildan’ın ortadan kaybolması ile Kerim’in adamı Bekir piyasada bulunan tüm uyuşturucularını toplarken, diğer yandan Viktor’un adamları ile uğraşmak zorunda kalır. Ekibimizin radarına giren Bekir, Aslı ve Emre tarafından yakın takibe alınır. Ekibimiz, Bekir sayesinde Kerim Aslan’a bir adım daha yaklaşır.

Sude, bilgisayarının hacklenmesi nedeniyle siber şubeye başvurur. Yapılan incelemede Cemal ile Sude’nin fotoğraflarının yanında yazışmaları da ortaya çıkar. Ezgi, ortaya çıkan yazışmalar ve fotoğrafları görüp Cemal’i terk eder. Cemal, Sude ile fotoğraflarını çeken Ufuk’a ulaşır. Ufuk, fotoğrafları çekmesi için Sude’den para aldığını itiraf eder. Cemal oldukça sinirli bir şekilde yüzleşmek için Sude’nin evine gider.

Leyla’nın evinde yapılan incelemelerde çalınan takılara ve paraya rastlanmaz. Leyla’nın suçsuzluğuna inanan Hakan hırsızlık olayını araştırmaya başlar. Leyla tutukevindeyken kızı Suna’nın durumu daha da kötüye gitmektedir. Hakan’ın Leyla’yı kurtarmak için zamanı daralırken yeni ipuçları ortaya çıkar.

Harun soruşturması kapansa da İdil henüz İstanbul’dan ayrılmamıştır. Çalışma şeklini yetkin bulduğu Mesut komisere yeni bir operasyon için teklifte bulunur. Selin, müfettişin Mesut’a karşı özel bir ilgisi olduğunu düşünür.

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 601. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR 601. BÖLÜM CANLI İZLE

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 601. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 601. bölüm canlı izle

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