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Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 602. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 602. bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yıllardır ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisi 602. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tüm kanıtlar Cemal’i suçlu gösterse de ekip olayın peşini bırakmaya niyetli değildir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 602. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 602. bölüm canlı izle linklerine yer verdik....

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 602. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 602. bölüm canlı izle

Diziden ayrılanların ardından heyecanını tüm hızıyla devam ettiren ve izleyicisini kaybetmeyen Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. 602. bölümde neler yaşanacağını merak edenler ve diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 602. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 602. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 602. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 602. bölüm canlı izle

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 602. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR 602. BÖLÜM CANLI İZLE

Cemal, Sude’nin hastanede verdiği ifade nedeni ile Hüsnü ve müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Cemal ifadesinde tek hatırladığı şeyin Sude’nin evine girişi olduğunu söyler. Mevcut deliller Sude’nin ifadesini doğrular niteliktedir. Cemal, Ezgi’ye olay gecesi önce fotoğrafçı Ufuk’un sonra Sude’nin evine gittiğini itiraf eder. Ezgi, Cemal’in söyledikleri ve var olan deliller nedeniyle Cemal’e olan inancını kaybeder. Ekibimiz, tüm kanıtlar Cemal’i suçlu gösterse de olayın peşini bırakmaya niyetli değildir, fotoğrafçı Ufuk ve Sude’nin ailesi ile ilgili araştırma başlar.

Ekibimiz devriye sırasında gelen aile içi şiddet ihbarı ile olay yerine harekete geçer. Madde bağımlısı Adem, oğlu Furkan’ın önünde eşi Selvi’ye adeta işkence uygulamaktadır. Ekibimizi gören Adem evden kaçarken, Selvi hastaneye kaldırılır. Selvi’nin tedavisi devam ederken yakalanan Adem, çıkarıldığı mahkemede denetimli serbestlik kararı ile salıverilir. Selvi ve oğlu Furkan, ablası Kader’in yanına yerleşir. Durumu Engin’den öğrenen başak, boşanma davası için gönüllü olarak Selvi’nin avukatlığını üstlenir. Fakat Adem’in Selvi’den vazgeçme niyeti yoktur.

Müfettiş İdil’in, Cemal soruşturmasında sık sık Mesut’un yardımına başvurması Selin Komiserin dikkatinden kaçmamaktadır. İzbe bir sokakta işlenen bir cinayet için harekete geçen Mesut ve Selin, olay yerinde yine İdil ile karşılaşır.

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 602. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR 602. BÖLÜM CANLI İZLE

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 602. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 602. bölüm canlı izle

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