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Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 603. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 603. bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ekip, işlenen cinayetlerin ve Muhammer’in yaralanmasının şüphelisi olarak Davut’un peşine düşüyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 603. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 603. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 603. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 603. bölüm canlı izle

Ekranların sevilen dizilerinden Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Müfettiş İdil’in istihbarat’tan edindiği bilgi ve Mesut ile Selin’in yaptığı araştırma sonucunda elde edilen deliller, cinayeti işleyenin İkbal adında bir göçmen olduğunu gösterir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 603. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 603. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 603. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 603. bölüm canlı izle

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 603. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR 603. BÖLÜM CANLI İZLE 

Mesut, Selin ve müfettiş İdil izbe bir sokakta öldürülen kağıt toplayıcısı Javid üzerine araştırma yapmaya başlar. Javid’in ülkemizdeki tek yakını, Türkiye’ye göç etmeden önce ülkesinde hakimlik yapan Kadim’dir. Kadim ile görüşen Mesut bir sonuç elde edemez.

Müfettiş İdil’in istihbarat’tan edindiği bilgi ve Mesut ile Selin’in yaptığı araştırma sonucunda elde edilen deliller, cinayeti işleyenin İkbal adında bir göçmen olduğunu gösterir. Derinleştirilen araştırma ile İkbal’in çeşitli suçlar işleyen bir örgütün parçası olduğunu ve bu örgütün liderinin Samir olduğu anlaşılır. Samir ve İkbal’in asıl hedefinin Javid olduğuna inanmayan Mesut ve İdil, ekipten affını isteyen Cemal’in yardımı ile soruşturmayı derinleştirir.

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 603. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 603. bölüm canlı izle

Emekli polis Muhammer’in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılması haberini alan Engin, eski şefinin başına ne geldiğini öğrenmek için olayı soruşturmaya başlar. Muhammer’in telefon kayıtlarından ulaşılan numara bir kız öğrenci yurdundan sinyal verir. Soruşturma için yurda giden Engin, yurt güvenliklerinin cesetleri ile karşılaşır. Yurtta görevli diğer güvenlik Davut ise ortadan kaybolmuştur. Tüm deliller suçlunun Davut olduğunu işaret eder. Ekip, işlenen cinayetlerin ve Muhammer’in yaralanmasının şüphelisi olarak Davut’un peşine düşer.

Arda görevdeyken İstanbul’u gezen Alexandra, bindiği taksinin şoförü tarafından dolandırılır. Alexandra’yı dolandıran şoför aynı zamanda taksiyi çalmış olan bir suçludur. Arda ve ekibimiz, Alexandra’yı kurtarmak için harekete geçer. Türkiye’ye dönmek için eşi Asiye’yi ikna eden Metin, Latif’in mandırasında çalışmaya devam eder. Mandıraya gelen restoran zinciri sahibine büyük bir satış gerçekleştirir.

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 603. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR 603. BÖLÜM CANLI İZLE 

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 603. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 603. bölüm canlı izle

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