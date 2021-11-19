Son dakika: 19 Kasım 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSon dakika | Sivilleri hedef aldılar! Terör örgütünden Afrin'de füze saldırısı: 3 ölü, 10 yaralıErzurum'u büyük bir deprem bekliyor mu? Uzman isimden flaş açıklama!FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 22. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 22. bölüm canlı izleKanal D canlı yayın Arka Sokaklar 604. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 604. bölüm canlı izleTV8 canlı yayın Kırmızı Oda 52. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm YouTube izleShow TV canlı yayın Aziz 3. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm YouTube izleİngiltere'den flaş karar! Resmen açıklandı: Filistin İslami Direniş Hareketi'nin siyasi kanadı da terör örgütü ilan edilecekSon dakika | Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin flaş gelişme: Faili tutuklandı!Son dakika | AFAD'dan Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni açıklama
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 604. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 604. bölüm canlı izle

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 604. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 604. bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar 604. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Selin’in şüpheleri bir kez daha haklı çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 604. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 604. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 604. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 604. bölüm canlı izle

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümleriyle Kanal D ekranlarına gelmeye devam ediyor. Ailesi katledilen Kadim'in, Samir ve İkbal'den intikam almak isteyeceği yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 604. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 604. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 604. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 604. bölüm canlı izle

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 604. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR 604. BÖLÜM CANLI İZLE

Gözaltına alınan Samir, Gencer’in çabalarına rağmen savcılık tarafından alınan kararla sınır dışı edilmek üzere yola çıkar. Kadim, hastaneden çıktıktan sonra polis koruması altına alınır. Ekip ve müfettiş İdil, İkbal’i aramaya başlarken, Kadim’de koruma polislerini atlatıp ailesini katleden İkbal’in peşine düşer. Samir’in yakalanmasına yardım eden Ercü, koruma altına alınır fakat bu olaya bulaştığı için mutlu değildir. Ercü, polis korumasını atlatıp Feyza adında bir kadın ile buluşmaya gider.

Yapılan araştırma ile maktül Sabit’in uyuşturucu satıcılığından hüküm giymiş olduğu ortaya çıkar. Sabit, cezaevinden çıktıktan sonra temiz kalmış, mahallenin gençlerine sahip çıkan biri olarak bilinmektedir. İncelenen kamera görüntüleri ile infazı gerçekleştiren kişilerin iki genç olduğu anlaşılır. Zanlı olarak kimliği tespit edilen Mahir’in eğitim aldığı atölyeye giden hakan, önceki gece barda tanıştığı Serap’ın atölyede eğitim verdiğini görür. Hakan, cinayetin çözülmesi için Serap’tan yardım ister. Ancak Serap Hakan’ın polis olduğunu bilmemektedir.

Selin, müfettiş İdil’in Mesut’a yaklaşmaya çalıştığının farkındadır. Çatışma sırasında yaralanan İdil, hastanede Mesut’a sarılır. Selin’in şüpheleri bir kez daha haklı çıkar. Asiye’nin annesi Mukaddes, torunu Mert ile vakit geçirmek için Çoban ailesinin kapısını çalar. Hüsnü, Mukaddes’in tavırlarından şüphelense de torunu Mert’i mukaddes ile gönderir.

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 604. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR 604. BÖLÜM CANLI İZLE

Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 604. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 604. bölüm canlı izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT