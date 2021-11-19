Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümleriyle Kanal D ekranlarına gelmeye devam ediyor. Ailesi katledilen Kadim'in, Samir ve İkbal'den intikam almak isteyeceği yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 604. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar 604. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 604. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR 604. BÖLÜM CANLI İZLE

Gözaltına alınan Samir, Gencer’in çabalarına rağmen savcılık tarafından alınan kararla sınır dışı edilmek üzere yola çıkar. Kadim, hastaneden çıktıktan sonra polis koruması altına alınır. Ekip ve müfettiş İdil, İkbal’i aramaya başlarken, Kadim’de koruma polislerini atlatıp ailesini katleden İkbal’in peşine düşer. Samir’in yakalanmasına yardım eden Ercü, koruma altına alınır fakat bu olaya bulaştığı için mutlu değildir. Ercü, polis korumasını atlatıp Feyza adında bir kadın ile buluşmaya gider.

Yapılan araştırma ile maktül Sabit’in uyuşturucu satıcılığından hüküm giymiş olduğu ortaya çıkar. Sabit, cezaevinden çıktıktan sonra temiz kalmış, mahallenin gençlerine sahip çıkan biri olarak bilinmektedir. İncelenen kamera görüntüleri ile infazı gerçekleştiren kişilerin iki genç olduğu anlaşılır. Zanlı olarak kimliği tespit edilen Mahir’in eğitim aldığı atölyeye giden hakan, önceki gece barda tanıştığı Serap’ın atölyede eğitim verdiğini görür. Hakan, cinayetin çözülmesi için Serap’tan yardım ister. Ancak Serap Hakan’ın polis olduğunu bilmemektedir.

Selin, müfettiş İdil’in Mesut’a yaklaşmaya çalıştığının farkındadır. Çatışma sırasında yaralanan İdil, hastanede Mesut’a sarılır. Selin’in şüpheleri bir kez daha haklı çıkar. Asiye’nin annesi Mukaddes, torunu Mert ile vakit geçirmek için Çoban ailesinin kapısını çalar. Hüsnü, Mukaddes’in tavırlarından şüphelense de torunu Mert’i mukaddes ile gönderir.

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 604. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR 604. BÖLÜM CANLI İZLE