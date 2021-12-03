Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Çıkan çatışmada Samir'in yaralanacağı 606. bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 606. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 606. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Çıkan çatışmada yaralanan Samir’in tek derdi karısına ve kızına kavuşmaktır. Samir’in adamları tarafından ağır yaralanan İdris’in durumu ciddidir. Halide’nin İlyas’ı ziyaret etmek isteyeceğini düşünen Samir, hastaneye adamlarını gönderir. Adamlarının yakalanması ile bir darbe daha yiyen Samir’in yarası ağırlaşınca mecburen doktor çağırırlar. Gelecek olan doktor ise Cemal’den başkası değildir.

Yaşanan son olaydan sonra Selin için endişelen Mesut, onu vakadan uzak tutmak ister. Halide ve Leyla ise, Selin’in koruması altında olmak istemektedir. Selin koruma görevine devam edecektir. Mesut, Selin’e İdil ile arasında geçenleri anlatır. Duydukları karşısında Selin’in beklenmedik bir tepkisi olacaktır.

Sınıfta huzursuzluk çıkaran öğrencisini cezalandıran Pınar, öğrencinin babasının okulun sahibi ile olan yakınlığı sebebiyle okuldan atılır. Durumu kabullenemeyen Başak olaya el atarken gizemli biri tarafından gelen görüntüler olayın daha geniş kitlelere yayılmasına yol açacaktır.

Döviz bürosunda yaşanan soygun haberi ekibimizi alarma geçirir. Olay yerinde hayatını kaybeden Hilmi, Hüsnü’nün de tanıdığı bir emekli polistir. Vakaya Ceyhun ve Erdem isimli iki polis memuru da yardımcı olur. Olay yeri görüntülerini inceleyen ekibimiz Feraye isimli bir kadının soygundan bir hafta önce gittiği döviz bürosundaki davranışlarından şüphelenir.

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 606. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE