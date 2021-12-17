Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba, ekibi şoke eden kararını açıklıyor. Cuma günleri izleyici karşısına çıkan diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 608. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 608. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ekibimizden kaçan Samir, Feyza’nın evinde saklanmaktadır. Planı sahte pasaport çıkartıp Feyza ile birlikte yurtdışına kaçmaktır. İlyas ile işbirliği yapan Mesut ve Selin, Samir’in peşindedir. Kısıtlı zamanı kalan Samir’in tek düşmanı ekibimiz de değildir.

Ekibimiz, Serap’ın başına gelenlerden sonra intihar eden yakın arkadaşı avukat Ertan’ın vakasını daha derinden incelemeye karar verir. Hakan, Serap’a saldıran iki kişinin plakasının izini sürerken Ezgi ve Sinem de Yeliz’in hesaplarını incelemeye alır. Ortak bir nokta bulmaları uzun sürmeyecektir.

Musa ve Ulvi isimli iki uyuşturucu bağımlısı, Gizem isminde bir genç kızı taciz eder. Mahalle halkına da uzun zamandır kök söktürmektedirler. Ekibimiz bu iki suçluyu sokaklardan uzak tutmak için mücadele ederken yine engellerle baş edeceklerdir.

ARKA SOKAKLAR 608. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 608. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE