Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve Mesut arasındaki husumet büyüyerek devam ediyor! Dizide heyecan dorukta. Yeni bölümü merak eden ve kaçırmadan izlemek isteyen seyirciler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 609. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 609. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Ekibimiz ne yapacağını bilemez haldedir. Rıza baba geri adım atmamakta kararlıdır. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyeti ziyaret eder. Engin komisere danışacağı önemli bir konu vardır.

Mesut’un tutuklanma haberi ekibimizin gündemini değiştirir. Mesut’un sorgusuna Savcı Cahit Toprak girecektir. Savcı, ekibimize Mesut’u aklayacak delilleri bulmaları için 24 saat süre tanır; fakat, bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü John, Victoria ve İdil’in planları henüz bitmemiştir.

Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet’i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekibimiz muhbirleri Cevdet’i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.

ARKA SOKAKLAR 609. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 609. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE