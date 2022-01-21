Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki dizi Arka Sokaklar heyecan dolu 611. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Rıza Babanın, Ankara'ya verdiği dilekçe işleme konulmuştu; fakat Engin'e, Rıza Babanın yerine geçmesi istenmişti. Hal böyleyken Engin'in görevi kabul etmemesi üzerine bakanlık, ekibin lağvedildiği yazıyı Engin'e ulaştırır. Tüm ekibin yeni yerleri belli olmuştur. Ekip ise, bu anları şaşkınlıkla izlemektedir. Bu kapsamda heyecan dolu bölümü izlemek isteyenler için Kanal D Canlı yayın Arka Sokaklar 611. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izle haberimizde... .

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 611. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Rıza Baba, Amerikalı suç örgütünün eline düşüyor. Ekibi dağıttığı için onu kurtarmaya kimsenin gelmeyeceğini söyleyen Victoria, büyük bir zafer kazandıklarını ima eder. Rıza Baba da son gelişmelerden sonra ona hak verir gibidir.

Bu sırada savcı Mesut'un, Rıza Babayı vurduğu sözde videoyu izliyor. Ekibin de, onu tutuklamamasına öfkelenen savcı soluğu emniyette alıyor. Başta Engin Müdür olmak üzere ekibe sert tepki gösteriyor.

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 611. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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