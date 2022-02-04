Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki dizi Arka Sokaklar heyecan dolu 611. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Rıza Babanın, Ankara'ya verdiği dilekçe işleme konulmuştu; fakat Engin'e, Rıza Babanın yerine geçmesi istenmişti. Hal böyleyken Engin'in görevi kabul etmemesi üzerine bakanlık, ekibin lağvedildiği yazıyı Engin'e ulaştırır. Tüm ekibin yeni yerleri belli olmuştur. Ekip ise, bu anları şaşkınlıkla izlemektedir. Bu kapsamda heyecan dolu bölümü izlemek isteyenler için Kanal D Canlı Yayın Arka Sokaklar 613. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izle haberimizde...

KANAL D ARKA SOKAKLAR 613. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Yeniden bir araya gelen ekibimizi yeni görevler beklemektedir. Bir aşiret liderinin hayatını kaybetmesi ekibimizi tehlikeye atacaktır. Selin ve Mesut birlikte yaşamaya başlamıştır. Evlilik hayatlarında her şey yolunda giderken çalan kapı zili tüm huzurlarını kaçıracaktır.

Metin’in bekar olmasına üzülen Nazike mahalleden tanıdığı bir kızı Metin ile tanıştırmaya karar verir. Metin yapılan bu emrivakiden hoşlanmaz. Nazike ertesi gün eve geldiğinde ummadığı bir manzarayla karşılaşacaktır.

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KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 613. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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