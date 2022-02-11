Kanal D ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 614. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Engin Müdür'ün ölüp ölmeyeceği izleyici tarafından merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 614. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 614. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Engin’in vurulması ile gelen acı olay bütün ekibi derinden etkiler. Haberlere manşet olan bu olay sonucu alarma geçen ekibimiz, tetikçi Lena’yı ve bağlı olduğu suç örgütünü yakalamak ve adalete teslim etmek için var gücüyle çalışacaktır.

Şiddet gördüğü eşi Kadir’i öldüren Nefise sorguda Ezgi’nin söylediği şekilde ifade verir. Tutuksuz yargılanan Nefise’nin davasına cinayet şubeden Komiser Hilal atanır. Nefise’nin verdiği ifadenin fazla kusursuz olduğunu söyleyen komiser Hilal’i, Ezgi’nin bu davaya olan yakınlığı düşündürür. Komiser Hilal Ezgi’yi radarına alır.

Mehmet, alkollü bir sürücünün sebep olduğu kaza sonucu hayatını kaybeder. Alkollü sürücü Cevdet, olay yerinden kaçarak izini kaybettirir. Mehmet’in motokurye arkadaşları, bu zamansız ölümü nedeniyle kızgındır. Genç yaşta kaybettikleri arkadaşlarının intikamını almak isterler. Ekibimiz adaleti sağlamak ve suçluya motokuryelerden önce ulaşmak için harekete geçer.

ARKA SOKAKLAR 614. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 614. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Arka Sokaklar Engin Müdür öldü mü? İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Neden ayrılıyor?