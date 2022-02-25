Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden olan Arka Sokaklar 616. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölümünde Kendini aklamaya çalışan Cemal beklenmedik bir müttefik edinecektir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler, haberimizde verdiğimiz Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 616. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 616. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Serap’a bir türlü ulaşamayan Hakan, genç kızın evine gitmeye karar verir. Tam o esnada Serap’tan gelen bir mesaj başta Hakan’ın içini rahatlatsa da çok geçmeden yeni soru işaretleri yaratacaktır. Poyraz’ın hedefinde ise, umulmadık bir kişi vardır.

Komiser Hilal tarafından vurulan Aslan’ın ölümü Cemal’in meslek hayatını tehlikeye sokar. Kendini aklamaya çalışan Cemal beklenmedik bir müttefik edinecektir.

Metin ile Berrak’ın evleneceğini duyan Hüsnü, Metin’in kararına saygı duyar. Metin ve Berrak bir an önce evlilik hazırlıklarına başlamak ister. Ancak onların önünde bir engel vardır; o da, Asiye’dir.

ARKA SOKAKLAR 616. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 616. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE