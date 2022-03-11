Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 618. bölümüyle 11 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümünde Selin komiserin yaptığı zeki çıkarımlar sayesinde ekibimiz seri katili bulmaya bir adım daha yaklaşacaktır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 618. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 618. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Selin Komiser, seri katilin psikolojisi konusunda Poyraz’ın mesleki birikimine danışmaya karar verir. Selin komiserin yaptığı zeki çıkarımlar sayesinde ekibimiz seri katili bulmaya bir adım daha yaklaşacaktır.

Mesut Komiser, üzerine atılan iftiradan kurtulabilmek ve Ayhan’ı bulabilmek için Savcı Yavuz’dan yardım ister. Bu sırada Ezgi ise gizli bir göreve gider. Bu gizli görev Ezgi ve Cemal arasında bir kıskançlık krizine sebep olacaktır.

Bir otelde resepsiyonist olarak çalışan Şebnem silahlı saldırıya uğrar. Şebnem’in babası, bir terör saldırısında gazi olan eski polis Sait’tir. Şebnem’in saldırganlarının peşine düşen ekibimizin, olayın Sacit ile ilintili olduğunu çözmesi uzun sürmeyecektir.

ARKA SOKAKLAR 618. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 618. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE