Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar 622. bölümüyle 8 Nisan Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Poyraz’ın öldüğü Gazi’nin yeri basın mensupları ve polislerle dolmuştur. Olay anında yaralanan Mazlum ise, hastaneye kaldırılır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 622. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 622. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Poyraz’ın öldüğü Gazi’nin yeri basın mensupları ve polislerle dolmuştur. Olay anında yaralanan Mazlum ise, hastaneye kaldırılır. Savcı Yavuz’un, Mazlum hakkında tutuklanma kararı istemesi ekibimizin elini kolunu bağlayacaktır.

Başta Ezgi olmak üzere, bütün ekibimiz Cemal’i aklamak için elinden geleni yapar. Bu sırada ekibimizin bulduğu bir kamera görüntüsü, Cemal’in başına gelen kumpas ile Seyit Usmanoğlu’nu ilişkilendirecektir.

Nazike’nin mahalleden arkadaşı Meral, internet üzerinden İrfan isimli, kendisinden oldukça genç bir adamla tanışmıştır. Her şey yolunda gitmektedir ta ki Asya isimli bir kadın elinde silahıyla kapıya dayanana kadar… Asya’nın derdini öğrenen Meral’in dünyası başına yıkılacaktır.

ARKA SOKAKLAR 622. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 622. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE