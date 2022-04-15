Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 623. bölümüyle 15 Nisan Cuma akşamı Kanal D'de izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Gecenin bir yarısı Hüsnü Komiserin evinin kapısına dayanan Latif, ev halkını korkutur. Babasının davranışlarında bir terslik olduğunu sezen Esra, endişeyle Hüsnü’den yardım isteyecektir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 623. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 623. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Mazlum’un katili Solmaz kaldığı hücrede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştır. Durumdan şüphelenen Mesut ve Hüsnü hızla hastaneye gider. Hastanede kendilerini umulmadık bir durum beklemektedir.

Gecenin bir yarısı Hüsnü Komiserin evinin kapısına dayanan Latif, ev halkını korkutur. Babasının davranışlarında bir terslik olduğunu sezen Esra, endişeyle Hüsnü’den yardım isteyecektir.

Halkı paniğe sürükleyen bombacıların izini süren Mesut Komiser, kendisini tehlikenin ortasında bulur. Bu sırada Engin Komiser, eski bir mahkumdan beklenmedik bir telefon alacaktır.

Sedef isimli bir bankacının yaptığı bir hata yüzünden bir hesaba yüklüce miktarda para aktarılmıştır. Sedef, çaresizce eski arkadaşı Cemal’den yardım ister. Sedef’in Cemal’e olan yakın davranışları Ezgi’yi rahatsız edecektir.

ARKA SOKAKLAR 623. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 623. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE