Kanal D’nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 624.bölümü ile izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Lena’yı peşindeki Ruslardan kurtarmak isteyen Engin kendisini tehlikeye atacaktır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 624. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 624. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Lena’yı bulan Engin, acıdan bayılan kadını hastaneye götürür. Bu sırada Engin’e bir türlü ulaşamayan Başak bir terslik olduğundan şüphelenmektedir. Lena’yı peşindeki Ruslardan kurtarmak isteyen Engin kendisini tehlikeye atacaktır.

Mazlum’un ölümünden derinden etkilenen Mesut, Gazi’nin Yeri’ni devretmek ister. Birkaç adayla görüşse de güvenebileceği biri çıkmaz. Nihayet Tunç kafeye ortak olmak isteyen bir alıcı bulur. Bu kişi herkesi şaşırtacaktır.

Nazlı ve İlyas evlenmek üzere olan genç ve mutlu bir çifttir. Derken Nazlı’nın cesedi bulunur. İlyas ise kayıptır. Okların damadı gösterdiği bu olayda ekibimiz bir an önce olayı çözmeli ve suçlu kişiyi parmaklıkların ardına göndermelidir.

ARKA SOKAKLAR 624. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 624. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE