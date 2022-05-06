Ekranların ilgiyle izlenen dizilerinden olan Arka Sokaklar 626. bölümüyle Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Bu bölümde neler yaşanacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 626. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 626. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ercan isimli bir adam mahalleli tarafından linç edilir ve hayatını kaybeder. Mahalleliyi sorgulayan ekibimiz Ercan’ın bir kızı taciz ettiğini öğrenir. Fakat linç edenlerin hiçbiri olayı görmemiştir. Ekibimiz olayı araştırarak gerçeklerin açığa çıkmasını sağlayacaktır.

Nazike mahalleden arkadaşı Ferhunde’nin evine gider. İkili dedikoduya dalmışken eve gelen sözde tamirci tarafından soyulduklarını anlamazlar. Ferhunde’nin kocası Cevdet hırsızlarla baş edemeyince çaresizce Hüsnü’den yardım isteyecektir.

ARKA SOKAKLAR 626. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 626. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE