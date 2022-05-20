Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. A takımına dahil olan Alper isimli yeni çaylak polis ekibimizi bir hayli şaşırtır. Alper yeni mezundur ve takıma bir türlü ayak uyduramaz. Alper acemiliğiyle ekibimizi zora sokacaktır. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 628. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 628. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Hüsnü’nün, Rehat’ı vurduğu videodan sonra çaresiz kalan Rıza Baba, Hüsnü’yü tutuklar. Ekibimizin Hüsnü’yü aklamak için tek şansı Rehat’ı sağ salim ele geçirmektir. Bu sırada serbest bırakılan Hadid ve Haşim arasında önemli bir buluşma gerçekleşecektir.

A takımına dahil olan Alper isimli yeni çaylak polis ekibimizi bir hayli şaşırtır. Alper yeni mezundur ve takıma bir türlü ayak uyduramaz. Alper acemiliğiyle ekibimizi zora sokacaktır.

Zerrin, bir tekstil atölyesinde işe başlar. Sonunda iş bulabildiği için çok mutludur, üstelik maaşı da iyidir. Bir ay sonra Zerrin’in ansızın bulunan cesedi ailesini perişan eder. Ekibimiz katilin izini sürerken vaka ummadıkları bir şekilde ilerleyecektir.

ARKA SOKAKLAR 628. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN ARKA SOKAKLAR 628. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE