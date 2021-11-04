Rafet’in Yönetim Kurulu’ndan ayrılmayacağını açıklaması üzerine tüm aile sarsılır. 18. bölümde neler yaşanacağını merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için Kanal D ekranlarında her perşembe yayınlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün canlı izleme linklerine haberimizde yer verdik. İşte Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 18. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm YouTube izle...

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Rafet’in Yönetim Kurulu’ndan ayrılmayacağını açıklaması ve yarattığı kaos, Selen’in evi terk etmesine Sedat’ın da hisselerini Cavit’e satmayı teklif etmesine neden olur.

Gülcihan olanlardan Rafet’i suçlarken Nalan, Sedat’tan haber alamadığı için çok endişelidir. Koroğlu Konağı’nda olup bitenleri ne yapıp edip öğrenen Feride, kendi yöntemlerini uygulamaya koyulur.

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |

CAMDAKİ KIZ 18. BÖLÜM CANLI İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE