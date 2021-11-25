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Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 21. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi 21. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Nalan'ın Cana ile babasını gördükten sonra neler yapacağını merak edenler ve kaçırmadan diziyi izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 21. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 21. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle

Perşembe günlerine damga vuran Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Sedat'ın toplantıda Nalan'a yöneltilen sorulara sinirleneceği yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 21. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Adil’i Cana ile gören Nalan; Cana’nın evine giderek onu babasından uzak durması konusunda uyarır. Cana ise parasız kaldığı için Alp’in güvenini tekrar kazanmaya çalışırken, Adil’le konuşmayı sürdürür.

Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 21. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle

Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan’a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat’ı sinirlendirir. Muzo’nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize eder.

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 21. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle

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