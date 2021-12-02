Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hayri ve Melisa'nın karşılaşıp karşılaşmayacağı merak edilirken Nalan'ın söylediklerinde sonra Muzo, Melisa ile yalan ilişkisine devam etmek zorunda hissedecek. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 22. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Babasının peşine takılan Nalan, Adil’in beklenmedik ziyaretine şahit olur. Hayri’yle Melisa’nın karşılaşmasını engelleyen Muzo, Nalan’ın söylediklerinden sonra Melisa ile yalan ilişkisine devam etmek zorunda hisseder.

Sedat, Melisa ile ilgili bildiği gerçekleri Muzo’ya söylemenin bir yolunu ararken, Melisa’nın da Sedat ile ilgili bir planı vardır. Feride’nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Nalan’dan Adil’i takip etmesini ve kendisini her adımından haberdar etmesini ister. Babasının peşine takılan Nalan, Adil’in beklenmedik ziyaretine şahit olur.

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE