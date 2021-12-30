Melisa ve Sedat’ın videosunu izleyen Nalan’ı gören Sedat ne yapacağını bilemez... Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 26. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper’in Nalan’dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri’nin Rafet’e yaptığı ziyaret, Muzo’ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz.

Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo’dan vazgeçmemeye karar verir. Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen’in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat’ın videosunu izleyen Nalan’ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.

CAMDAKİ KIZ 26. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE