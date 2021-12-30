Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 26. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle
Koroğlu Konağı’nda Sırlar Ortaya Çıkıyor... Camdaki Kız heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 26. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...
Melisa ve Sedat’ın videosunu izleyen Nalan’ı gören Sedat ne yapacağını bilemez... Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 26. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...
KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE
Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper’in Nalan’dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri’nin Rafet’e yaptığı ziyaret, Muzo’ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz.
Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo’dan vazgeçmemeye karar verir. Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen’in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat’ın videosunu izleyen Nalan’ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.
CAMDAKİ KIZ 26. BÖLÜM CANLI İZLE
KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE