Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde olduğu Camdaki Kız dizisinin yılbaşından sonra yeni bölümü ekrana gelmedi. Son olarak 26. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Nalan'ın Sedat’ın Melisa ile çekilmiş görüntülerini izledikten sonra tepkisinin ne olacağını merak ediyorsanız haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 27. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle linklerinden ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Sedat’ın Melisa ile çekilmiş görüntülerini izleyen Nalan, Sedat’ın tüm ısrarı ve pişmanlığına karşın oteli terk eder. Nalan’dan Melisa’nın Sedat ile geçmişini öğrenen Muzo ise Melisa’yı İzmir’e göndermeyi kafasına koyar.

Sedat’ın Feride’den yardım istemesi üzerine devreye giren Feride’nin ise her zamanki gibi bir planı vardır. Cavit’in ortaklığını reddeden Rafet ve Koroğlu ailesi içinse, işler çok yolunda gitmez.

CAMDAKİ KIZ 27. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE