Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 33. bölümünde Nalan ve bebek için endişelenen Feride, Alp’e gözdağı vermek üzere onu ofisinde ziyaret eder. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 33. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Nalan, Alp’in Cana ve Sedat ile ilgili söylediklerinden sonra Sedat’a hesap sormak için soluğu otelde alır. Nalan ve bebek için endişelenen Feride, Alp’e gözdağı vermek üzere onu ofisinde ziyaret eder.

Bu görüşmeden sonra Feride’nin Sedat için başka planları olacaktır. Otel için yaptığı çalışmaları çok beğenilen Pera, Muzo ile bir kahve içmeyi başarır. Rafet, Pervin’in hediyesinden sonra geçmişin acı-tatlı hatıralarına savrulur.

CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE