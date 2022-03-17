Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Nalan ve Hayri arasındaki yakınlaşmayı sezen Feride, bu konuyla ilgili önlem almaya karar verir. Diziyi internetten izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 35. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 35. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Nalan ve Hayri arasındaki yakınlaşmayı sezen Feride, bu konuyla ilgili önlem almaya karar verir. Cana ise Feride tarafından saunaya kapatılarak ölüme terk edildikten sonra, bunun intikamını almaya ant içer.

Pervin’in gönderdiği hediye ve mektup sonrasında Rafet onunla görüşmek ister. Kızının çektiği acılara dayanamayan Adil, gerçekleri ona anlatmaya karar verir.

CAMDAKİ KIZ 35. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 35. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE