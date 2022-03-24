Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız 36. bölümüyle 24 Mart Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Adil’in ani ölümü, Cavit’in Koroğlu ailesine yaklaşmasına yol açar ama Gülcihan bundan hiç mutlu olmaz. Dizinin 36. bölümünü izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 36. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Adil’in ölümüyle yıkılan Nalan, teselliyi yine Hayri’de bulur. Feride, Nalan’a aksini söylese de, Adil’in ölümüyle ilgili kendini suçlar. Adil’in ani ölümü, Cavit’in Koroğlu ailesine yaklaşmasına yol açar ama Gülcihan bundan hiç mutlu olmaz.

Feride’den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder ama yaptıklarına pişman olacaktır. Ağrıları devam eden Muzo ise, yavaş yavaş Pera’ya ısınmaya başlar.

CAMDAKİ KIZ 36. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE