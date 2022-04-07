Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin 38. bölümünde Mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşen Nalan, Feride’ye yakalanır. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 38. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşen Nalan, Feride’ye yakalanır. Nalan ve Hayri arasında yaşanabileceklerden korkan Feride ise, bunu engellemek adına Koroğlu Konağı’na taşınmaya karar verir.

Pervin’le görüşmeye giden Cavit, Rafet ile Pervin'in bir geçmişleri olduğundan şüphelenir. Muzo, üzüldüğü bir anda Pera’ya sığınınca, ikili arasındaki yakınlık iyice artar. Hayri’nin kaybolan cüzdanını bulan Nalan, korktuğu gerçekle karşılaşacaktır.

CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE