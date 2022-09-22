Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dizinin 49. bölümünde Alp’in şikayetini geri çekmesi için hem Rafet hem Cana hem de Feride dört bir koldan uğraşmaktadır. Yeni bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 49. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 49. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Sedat’ın hapishanede görmeye daha fazla dayanamayan Rafet, Cana’ya gider. Alp’in şikayetini geri çekmesi için hem Rafet hem Cana hem de Feride dört bir koldan uğraşmaktadır.

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Nalan’a notu bırakan kişi gizemini korurken; bu not Hayri ile gizli görüşmelerine de vesile olur. Gülcihan’ı affedemeyen Rafet ondan ayrılma konusunda kararlıdır.

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 49. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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