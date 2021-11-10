Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Leyla'nın gelişiyle neler yaşanacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Sadakatsiz 38. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz 38. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ 38. BÖLÜM CANLI İZLE

Asya, boşanma kararı alan Volkan’ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder. Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ’da Aras’ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ 38. BÖLÜM CANLI İZLE