Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisi 40. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Aras'ın evli olduğunu öğrenen Asya tüm ipleri bir anda kopartır. Bu duruma sevinen Volkan ise Asya ile yakınlaşmaya çalışır. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Sadakatsiz 40. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 40. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda kopar. Derin ise Volkan’ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamaz. Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ’dan gitmeye karar verir.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 40. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE