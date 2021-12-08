Kanal D ekranlarında çarşamba günleri izleyici karşısına geçen Sadakatsiz dizisinde heyecan dolu bölümler devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Aras'ın boşanıp boşanamayacağı merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Sadakatsiz 42. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Merakla beklenen dizinin bu bölümünün konusu şöyle;

Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir. Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir. Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

SADAKATSİZ 42. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE