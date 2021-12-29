Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır... Kanal D erkanlarında çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz'in yeni bölümü merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Sadakatsiz 45. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 45. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kanal D’nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a, Melis Sezen ve Berkay Ateş’ in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin’in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras’ın Ali’yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya’nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

SADAKATSİZ 45. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 45. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE