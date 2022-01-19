Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisi verilen aranın ardından yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ali'nin kaza geçirmesinin ardından neler yaşanacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Sadakatsiz 46. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 46. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır. Volkan’ın Asya’nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini aralar. Kaza sonrası Ali ve İpek’in bağlarının giderek kuvvetlenmesi yeni bir belanın habercisi midir?

SADAKATSİZ 46. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 46. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE