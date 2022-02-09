Kanal D’nin, her Çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a, Melis Sezen ve Berkay Ateş’ in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geliyor. Ali’nin Aras’a attığı iftira Asya’yı zor bir yol ayrımına getirmiştir. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Sadakatsiz 48. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 48. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ali’nin Aras’a attığı iftira Asya’yı zor bir yol ayrımına getirmiştir. Derin hayatını kurtaran yabancının desteğiyle Nadir’in peşine düşer. Haluk Aras’ın geçmişi konusunda giderek köşeye sıkışırken, Melih ve Bahar’ın alacağı karar herkesi şaşkınlığa uğratır.

Volkan’ın Asya’ya izlettiği gizemli bir video, Aras hakkında bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarırken, Aras’ın doğum gününde Asya’yı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

SADAKATSİZ 48. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 48. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE