Sadakatsiz dizisi 20 Nisan Çarşamba günü izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde, Gönül’ün tüm önlemlerine rağmen işleri istediği gibi yürütmeye devam eden Volkan ise yeni engellere takılacaktır. Diziyi izlemek isteyenler için Kanal D canlı yayın Sadakatsiz 57. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube linklere yer verdik…

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 57. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Selçuk’un bir anlık öfkesi ona pahalıya patlarken, Ceren yaşadığı büyük tehlikeyi atlatabilecek midir? Yüzleşmek için Asya ve Ali’nin karşısına çıkan Derin’i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 57. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE