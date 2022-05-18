Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren ise Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Sadakatsiz 59. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 59. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Volkan’ın yaralanması ile Asya, Ali’nin babasını kaybetme ihtimaliyle sarsılır. Sürpriz bir haber alan Nil ve Selçuk yeni bir yol ayrımına gelir. En zor zamanında yanında bir kez daha Onur’u bulan Derin, ummadığı bir anın içine çekilir.

Hata üstüne hata yapan Derin yolun sonuna geldiğini hissederken, Gönül Volkan sorununu kökünden çözmeye kararlıdır.

SADAKATSİZ 59. BÖLÜM CANLI İZLE

KANAL D CANLI YAYIN SADAKATSİZ 59. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE