Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümünde Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun konuk oluyor. Eğlence dolu programı yılbaşı akşamında kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D canlı yayın Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel canlı izle | Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel 2022 full, tek parça izle linklerine yer verdik...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. Yılbaşı konukları Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun oluyor.

