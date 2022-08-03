Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Asya ve Tolga bir yandan kendi iç dünyalarında aşkı sorgularken bir yandan da Sefa Oran'ı aşkına kavuşturup Aşk Girdabı dizisinin geleceğini kurtarabilecekler midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Seversin 10. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Tolga, Asya'ya olan hislerini sorgularken Asya da Tolga'nın davranışlarına anlam vermeye çalışmaktadır. Sete gelen haber bir anda çekimleri durdurur. Aşk Girdabı'nın senaristi Sefa Oran, Bahri'yi arayıp diziyi artık yazmayacağını söylemiştir. Bir anda gözler Tolga'ya çevrilir çünkü kısa süre önce verdiği bir röportajda Tolga çekimlerde sahnelerin yüzde seksenini doğaçladığından bahsetmiştir.

Bahri Tolga ve Asya'yı Sefa Oran'ı ikna etmesi için görevlendirir. Kahramanlarımız Sefa Oran'la konuştuklarında meselenin altında yatan asıl sebebin kötü sonla biten bir aşk hikayesi olduğunu anlarlar. Asya ve Tolga bir yandan kendi iç dünyalarında aşkı sorgularken bir yandan da Sefa Oran'ı aşkına kavuşturup Aşk Girdabı dizisinin geleceğini kurtarabilecekler midir?

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

SEVERSİN TÜM BÖLÜMLER

​​​​​​​