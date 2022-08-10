Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Nazlı'nın “Asya benim hayatımı çaldı” açıklaması gündeme bomba gibi düşer. Asya hayatını ve ailesini alt üst eden bu kaotik ortamdan kendi dünyasına dönmeye karar verir ve işi bırakır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Seversin 11. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Çalıştığı mağazaya geri dönen Asya'nın yanında işe giren Tolga, Asya'yı diziye geri dönmeye ikna etmek konusunda kararlıdır. Nazlı ise yoğun medya ilgisinden memnun, hayatında yeni bir dönem başlattığından eminken, işlerin o kadar da istediği gibi yürümeyeceğini kısa sürede anlar.

Tolga'nın çabaları ve Nazlı tarafındaki gelişmeler Asya'yı Aşk Girdabı'na geri döndürür. Ancak Asya ile ilgili sürpriz bir gelişme Tolga'yı köşeye sıkıştıracaktır.

Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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