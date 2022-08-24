Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kadir ve Nesrin'le yaptığı takibin sonucunda endişesinin gereksiz olduğunu gözleriyle görür. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D canlı yayın Seversin 13. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Asya, Tolga'nın bir şeyler çevirdiğinden emindir. Kadir ve Nesrin'le yaptığı takibin sonucunda endişesinin gereksiz olduğunu gözleriyle görür. Ancak bu olay Tolga'da bir iç hesaplaşmaya yol açar. Asya Tolga'ya güven sorununu aştığını açıklamak üzereyken Tolga ara vermenin iyi olacağını söyler. Tolga telefondaki mesaj konusunda kabahatsiz olsa bile, Asya'nın şüpheci davranmasına da geçmiş hayatı yüzünden hak vermektedir. Tolga ve Asya, Tolga'nın daha önceden çektirmiş olduğu sahte aldatma fotoğraflarını yaymaya karar verirler. Böylece işe zarar vermeden sahte nişanı bitirebileceklerdir. Ama bunu uygulamak ikisine de zor gelir; İkisi de çeşitli bahanelerle ayrılığı geciktirmeye çalışırlar. Hal böyleyken Asya'nın liseden bir arkadaşı hayatlarına girecek ve olayların akışının değişmesine sebep olacaktır.

KANAL D CANLI YAYIN SEVERSİN 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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